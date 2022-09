Covid, ancora in calo i contagi registrati nel Ragusano

E’ ancora in calo il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano. Il bollettino Asp del 9 settembre segnala 630 positivi: 619 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati in ospedale. Nessun nuovo decesso per cui i morti sono sempre 624. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 6 Acate, 8 Chiaramonte, 53 Comiso, 3 Giarratana, 26 Ispica, 173 Modica, 12 Monterosso, 47 Pozzallo, 133 Ragusa, 17 Santa Croce Camerina,

42 Scicli, 99 Vittoria.