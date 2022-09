"L'evento in programma il prossimo 15 settembre a Catania è integralmente finanziato dal sottoscritto che, a differenza del candidato De Luca, non percepisce quasi 100mila euro al mese di fondi pubblici per essere un non meglio precisato consulente. Anche di queste sue dichiarazioni il signor De Luca risponderà davanti all'autorita giudiziaria". Lo dice Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione Siciliana.