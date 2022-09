Armao (Azione e Italia Viva): il centro destra non ha i numeri per governare la Sicilia

"Se il centrodestra dovesse vincere le elezioni in Sicilia, non avra' la coesione interna e i numeri per governare". A dirlo, Gaetano Armao, candidato alla presidenza della Regione per il Terzo polo, nel corso di un incontro a Siracusa organizzato dalla lista che vede dentro Italia Viva di Matteo Renzi ed Azione di Carlo Calenda. "Non sono preoccupato dai sondaggi, perche' il centrodestra e' dilaniato dalle sue contraddizioni, dalle sue liti - spiega -fermo restando il prestigio del presidente Schifani, che e' fuori discussione, sono evidenti i malesseri che, in qualche modo, hanno avvelenato il rapporto tra maggioranza ed il precedente governo. Il Terzo polo cresce progressivamente, anzi e' la forza politica che e' piu' data in crescita rispetto alle altre".