Custonaci, per una settimana capitale internazionale speleologia

Per una settimana Custonaci sarà la "capitale" internazionale della speleologia con un focus particolare sulle aree carsiche della Sicilia occidentale. Da lunedì 12 settembre (e fino a sabato 17), infatti, prenderà il via la conferenza internazionale "Man and Karst" organizzata dal Comune di Custonaci, dal Hyblean Center of Speleo-Hydrogeological Research di Ragusa, dall'Unesco Chair on Karst Education della Slovenia, dal Zrc Sazu Karst Research Institute della Slovenia, dalla Tetide Aps,dagli atenei di Catania, Benghazi, Palermo, Trieste, Messina e "Aldo Moro" di Bari con il patrocinio della Regione Sicilia, dell'Ispra, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, della Società geologica italiana, dell'Ordine dei Geologia Sicilia e della Parrocchia del Santuario Maria di Custonaci. I lavori prenderanno il via domani, alle 10, nella sala convegni "Stalla della Madonna" del Santuario della Madonna di Custonaci, con i saluti di Giuseppe Morfino (sindaco di Custonaci), Alberto Samonà (assessore regionale ai Beni culturali), Franco Fazio (dirigente regionale ai Beni culturali), Gian Pietro Giusso del Galdo (direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche ed ambientali dell'Università di Catania) e Mauro Corrao (presidente dell'Ordine Geologi di Sicilia).