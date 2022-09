Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Belpasso: muore uno dei proprietari

Una persona è morta in una esplosione avvenuta stamane intorno alle 7.30 a Belpasso nella fabbrica di fuochi d'artificio Vaccalluzzo. All'esplosione non è seguito un incendio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per i necessari accertamenti e la messa in sicurezza. Per cause ancora al vaglio degli investigatori lo scoppio ha investito uno dei proprietari, Antonino Vaccalluzzo, di 62 anni, che è morto sul colpo. Anni fa un altro componente della famiglia Vaccalluzzo è rimasto coinvolto in un altro scoppio devastante.