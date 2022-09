Morta ad Acate a 33 anni , la figlia del titolare del lido "Chupa Chupa"

Incredulità e dolore ad Acate per la morte improvvisa di Ilenia Gianninoto, la conosciutissima e stimata figlia del titolare del lido “Chupa Chupa”, Francesco ,ex presidente del Consiglio comunale. Una grave patologia cardiologica se l'è portata via a soli 33 anni nel pieno della sua bellezza e solarità lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari e suscitando cordoglio e rimpianto in tutta la comunità. Ilenia si era sentita male nella tarda serata di lunedì proprio nello stabilimento balneare, che si apprestava a chiudere i battenti. Nonostante il rapido intervento del padre, che le ha praticato alcune manovre salvavita, e, subito dopo, del personale di ben tre ambulanze, il suo cuore ha cessato di battere, tra le braccia generose e disperate dello stesso genitore. La notizia, diffusasi rapidamente a Marina di Acate, ha richiamato presso lo stabilimento balneare, aperto anche come supermarket tutto l'anno, i pochi villeggianti ancora presenti nella frazione e tantissimi lavoratori immigrati della zona, abituali clienti della rivendita, che hanno manifestato la loro solidarietà al padre, alla mamma signora Angela e al fratello Giovanni.

Ilenia era attesa da un consulto medico nei prossimi giorni in previsione di un possibile trapianto di cuore. Non ne ha avuto il tempo.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì, alle 16, nella chiesa di San Vincenzo. Tutta la folla che ha espresso alla famiglia Gianninoto la propria commozione nei social e nell'abitazione di Via Vittorio Veneto, renderà l'estremo saluto a Ilenia, la ragazza che accoglieva tutti con un sorriso.