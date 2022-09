Guardia di Finanza Ragusa, passaggio di consegne al comando Gruppo

Passaggio di consegne al Gruppo di Ragusa della Guardia di Finanza dove si è insediato il Tenente Colonnello Sara Iuri, che ha sostituito il Maggiore Davide Di Giovanni. Il Magg. Di Giovanni, dopo tre anni di permanenza presso il Gruppo della provincia iblea, è stato trasferito presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna, dopo aver svolto un periodo di intenso lavoro, conseguendo ottimi risultati in tutti i settori d’interesse strategico per il Corpo, in particolare nel contrasto all’evasione e alle frodi fiscali nonchè ai tentativi di infiltrazione della criminalità nell’economia legale. Lascia il Comando del Reparto al Tenente Colonnello Sara Iuri, originaria del Friuli Venezia Giulia, che ha trascorso gli ultimi 6 anni al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine, ove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Gruppo Tutela Economia.

II Comandante Provinciale, Colonnello Walter Mela, ha ringraziato il Maggiore Di Giovanni per la proficua collaborazione fornita e ha formulato al Tenente Colonnello Iuri i migliori auguri per il nuovo incarico.