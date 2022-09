Elezioni, parte da Catania il tour-de-force di Conte in Sicilia: tappe in tutte le province

Parte domani, col comizio di Catania (ore 21,30, piazza Palestro, Fortino), la tre giorni del presidente M5S Giuseppe Conte in Sicilia, si chiude sabato alle ore 22 a Palermo (comizio a piazza Verdi). Previste tappe in tutte le province.

Oltre a quelli di Catania e Palermo, Il programma di Conte prevede un terzo comizio, venerdì 16 a Gela (ore 21, piazza Umberto I) città del candidato alla presidenza della Regione Nuccio Di Paola.

Per il resto incontri con la cittadinanza in altre sei città delle restanti province: il 16 a Messina, Siracusa, Marina di Ragusa (oltre a Gela) e sabato 17, prima della chiusura di Palermo, a Enna, Caltanissetta, Agrigento, e Trapani.

“L'arrivo di Conte – dice Nuccio Di Paola- può darci quella spinta in più che occorre a convincere gli indecisi e a vincere l'importantissima partita che si gioca in Sicilia: Conte è amato dalle persone che ogni giorno di più capiscono che un voto dato a lui e al M5S è un voto dato a se stessi. La nostra agenda è tutta votata ad intercettare i bisogni delle persone, sulla vera difesa dell'ambiente e sulla legalità, in un momento in cui rischiamo di dare le chiavi della Regione a Schifani, imputato in un importante processo, cosa che dobbiamo assolutamente evitare. L'unico voto utile è quello dato a noi”.

Questo il dettaglio delle tappe

Giovedì 15 Settembre: Catania, ore 21,30. piazza Palestro (Fortino), comizio,

Venerdì 16 settembre. Messina, ore 9,30, piazza Cairoli, incontro con i cittadini; Reggio Calabria, ore 12,30, via Marina; Siracusa, ore 17, Largo XXV Luglio (Tempio di Apollo) incontro con i cittadini; Marina di Ragusa, ore 19, piazza Torre, incontro con i cittadini; Gela, ore 21, piazza Umberto I, comizio.

Sabato 17 Settembre:

Enna, 9,30 mercato di viale IV Novembre, passeggiata fino a piazza Europa; Caltanissetta, ore 11,30, piazza Garibaldi incontro con i cittadini; Agrigento, ore 15, Porta di Ponte, incontro con i cittadini; Trapani, ore 18,30, piazzetta Saturno, incontro con i cittadini; Palermo, ore 22, Piazza Verdi, comizio.