Regionali, tappe a Modica e Vittoria per il candidato presidente Renato Schifani

"Intensa e proficua la mattinata di oggi di Renato Schifani a Modica e a Vittoria". Lo rende noto il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. " Abbiamo incontrato i lavoratori del comparto della sanità pubblica e le categorie produttive legate al mondo agricolo. Ho il piacere di rendere pubblica la sua piena condivisione del progetto per realizzare un nuovo ospedale a Modica e di cui già avevo parlato in questi giorni: solo con questa scelta radicale e coraggiosa risolveremo buona parte dei problemi della sanità iblea, in particolare quelli del comprensorio modicano. Da Presidente della Regione Siciliana questo sarà uno dei suoi primi impegni da mantenere e la parola di Schifani stamattina è stata preziosa. Molto importanti anche gli incontri con i rappresentanti del Polo avicolo modicano e del Mercato ortofrutticolo di Vittoria".

NELLA FOTO, Schifani e Minardo