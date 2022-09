Elezioni, Di Paola (M5S): superbonus da difendere con le unghie e con i denti

“Il Superbonus 110 per cento? Va difeso con le unghie e con i denti. Ha ridato fiato ad un settore come quello dell'edilizia quasi in coma e rilanciato l'economia. Non può essere boicottato come stanno cercando di fare in tanti. Anzi, va rilanciato e l'accordo raggiunto grazie a noi sulla cessione dei crediti è un notevole passo avanti che permetterà di far ripartire i lavori che erano rimasti intrappolati nella maglia della burocrazia”.

Lo ha detto il candidato M5S alla presidenza della Regione Nuccio Di Paola oggi a Palermo al all'incontro con CNA Sicilia a Palermo.

Per Di Paola sono tante le risposte che i prossimi governi regionale e nazionale dovranno dare, anche, e soprattutto, ai giovani.

“In Sicilia – ha affermato DI Paola - abbiamo in programma la creazione di un fondo di 50 milioni per consentire ai giovani di avviare piccole imprese con finanziamenti a fondo perduto. Basta con la politica dei tirocini che lascia il tempo che trova e non crea sviluppo. É il tempo di fare scelte nette e di dare una mano concreta ai giovani per aiutarli a fare impresa”.