Sbarcati a Messina dalla Open Arms 402 migranti: ci sono 85 minori

La nave ong Arms Uno con 402 migranti, dei quali 286 uomini, 31 donne, 85 minori è approdata al molo Norimberga di Messina. A bordo vi sarebbe anche un cadavere e sono in corso indagini da parte delle Forze dell'Ordine. I migranti provengono da Sudan, Siria, Eritrea, Egitto, Pakistan, Etiopia, Somalia. Le operazioni di sbarco sono, come sempre, coordinate dalla Prefettura di Messina con il coinvolgimento del Comune di Messina, delle forze dell'ordine, della Capitaneria di Porto, Usmaf, Asp, 118, Croce Rossa, volontari, Save the Children, Unhcr, personale Easo, etc. Degli 85 minori, solo 5 sono non accompagnati.

FOTO ANSA