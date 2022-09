Tre ancore di epoca romana recuperate nei fondali di Mazara del Vallo

- Tre ancore romane sono state trvate nel fondale di fronte a Mazara del Vallo. A segnalarle sno stati un subacqueo mazarese, Walter Marino, e altri subacquei della Lega Navale di Mazara, che le avevano avvistate nel corso di una immersione ricreativa. Si tratta di due grandi ceppi d'ancora in piombo, di epoca romana, e un'ancora in ferro in corso di identificazione. Su tutte verranno effettuati rilievi 3D. "Ancora una volta - dichiara il Soprintendente del Mare Ferdinando Maurici - la sinergia tra la Capitaneria di Porto e la Soprintendenza del Mare con l'attiva partecipazione dei segnalatori, ha consentito la scoperta di un sito archeologico che presenta, alla luce delle informazioni fino ad ora acquisite, le potenzialita' per rivelarsi un futuro itinerario culturale sommerso fruibile da appassionati subacquei e turisti. E' questa un'opportunita' per un territorio che tanto ha gia' dato all'archeologia subacquea siciliana e che presenta buone prospettive di sviluppo con un turismo subacqueo culturale".