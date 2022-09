Pozzallo, il caso del pozzo Inchiudenda: si rinnovano le critiche al sindaco

Continuano le critiche dell'avvocato Enzo Galazzo, uno dei candidati a sindaco delle ultime comunali a Pozzallo, nei confronti dcel primo cittadino, Roberto Ammatuna. Oggetto del contendere la vicenda dell'acqua del pozzo Inchiudenda. "Tre mesi fa circa - afferma Galazzo - il Sindaco annunciava, raggiante, alla popolazione l’attivazione di un pozzo in contrada Inchiudenda che avrebbe risolto in via definitiva i problemi della fornitura idrica in favore dei residenti del litorale est di Pozzallo, e invitava a pazientare per qualche ora (dalle 8 alle 10). Qualche giorno dopo confermava la potabilità dell’acqua ma ne vietava il consumo perché doveva ancora esserne accertata la potabilità. Qualche giorno dopo ancora rassicurava sulla potabilità dell’acqua ma si doleva di non poterne fare fruire perché mancava una “certificazione” del Genio Civile. Nel frattempo alcuni privati acquisivano analisi biochimiche che dubitavano fortemente della potabilità dell’acqua.

La realtà, ad oggi, è la seguente:

E’ accertato che il pozzo di contrada Inchiudenda è abusivo e che il Sindaco l’ha attivato senza rendersi conto dei rischi fatti correre alla salute della popolazione, rischi dei quali si è reso responsabile;

il documento mancante per l’utilizzo del pozzo, definito “certificazione”, consiste nella autorizzazione all’emungimento di quell’acqua da parte del Genio Civile cui solo pochi giorni fa è stata trasmessa richiesta da parte del Comune;

solo all’esito della autorizzazione del Genio Civile potrà essere inoltrata all’ASP richiesta di certificazione di potabilità dell’acqua, e pertanto di suo utilizzo.

L’avventatezza del Sindaco è stata pari all’ansia con la quale ha inteso sventolare un risultato inesistente, a tutto danno dei cittadini. Danni che un Presidente del Consiglio più adeguato al ruolo avrebbe limitato se avesse convocato l’organo in seduta aperta, dando spazio al confronto ed acquisendo ogni utile notizia".