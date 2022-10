Articolo 1, la Sicilia chiede le dimissioni dei vertici del partito

"Avanziamo la richiesta che il segretario di Articolo Uno e il gruppo dirigente nazionale, rassegni le proprie dimissioni con effetto immediato e si convochi un nuovo congresso nazionale straordinario per decidere insieme il nostro futuro. Ciò potrà consentire ad Articolo Uno, attraverso una nuova direzione politica, di poter riprendere la strada per cui è nato". Lo ha chiesto, in una lettera ai vertici del partito, il segretario di Articolo 1 Sicilia Giuseppe Zappulla. "Ribadiamo che quella del 25 settembre non è stata una sconfitta ma una vera e propria disfatta, a trascinarsi dietro profonde conseguenze",spiega. "L'insufficiente e rinunciataria conduzione di ArticoloUno in questi anni, culminata con la decisione di confermare la rinuncia a presentare il proprio simbolo anche in occasione delle elezioni politiche appena celebrate, pone di fatto fine, anche se non ancora formalmente, alla nostra comune esperienza",si legge nella missiva. "Utilizzando la copertura politica di un Congresso costruitoe gestito sottacendo le reali intenzioni circa la prospettiva di ritorno nel Pd, è stato abbandonato di fatto il progetto di ricostruzione di una forza della sinistra in Italia, progetto per il quale eravamo nati e sul quale avevamo giurato il nostro impegno per restituire rappresentanza al mondo del lavoro",scrive.