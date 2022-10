Gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione, in aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari, nei confronti di una donna, di 31 anni, segnalata in più occasioni all’Autorità Giudiziaria per evasione. Dopo le incombenze di rito, la donna è stata portata nel carcere di Piazza Lanza a Catania.