Palermo, avevano in casa tre chili e mezzo di hashish: arrestata una coppia

Nascondevano 36 panetti di hashish in casa ma i carabinieri, grazie al fiuto del cane antidroga Ron, li hanno scoperti e arrestati. Sono marito e moglie, di 30 e 27 anni, palermitani, residenti nel quartiere Ballarò. Il cane, nel corso di un normale controllo nel quartiere, ha segnalato ai militari la presenza della droga davanti all'abitazione della coppia. A quel punto è scattata la perquisizione da parte dei carabinieri. L'hashish, in tutto 3,5 chili, era nascosta sotto al materasso insieme con 6.650 euro in contanti. Il gip ha convalidato l'arresto dei due, applicando la custodia cautelare in carcere: sono rinchiusi al Pagliarelli di Palermo.