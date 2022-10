Oratori in Sicilia, la Regione siciliana stanzia 78 mila euro

Realizzare attività che migliorino la relazione tra genitori e figli e promuovano le responsabilità educative. Questo lo scopo di "Famiglie al centro", l'Avviso pubblico "a sportello" pubblicato dal dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali e rivolto agli Oratori(delle diverse confessioni religiose civilmente riconosciute)che operano in Sicilia. La Regione Siciliana mette a disposizione oltre 78 mila euro per finanziare l'organizzazione, la promozione e la realizzazione di una o più opportunità educative/culturali (partecipazione a spettacoli teatrali, cineforum, mostre, campus estivi, eventi sportivi o musicali) seguite da un momento di confronto tra genitori e figli su temi specifici inerenti le responsabilità educative. Il contributo massimo erogabile per ciascuna iniziativa è di 5 mila euro. "Con questo Avviso - sottolinea l'assessore regionale allaFamiglia, Antonio Scavone - diamo attuazione alla legge regionale 10/2003 nell'ambito di un approccio globale ai aiuto delle famiglie. L'obiettivo è sostenere l'armonia delle relazioni familiari e prevenire il disagio sociale nei giovani in un periodo in cui spesso sono stati stravolti gli equilibri dei nuclei familiari a causa di eventi contingenti, non ultimi la crisi economica e la pandemia".Le proposte per partecipare all'Avviso vanno inviate entro il 31ottobre 2022 dal legale rappresentante dell'oratorio per Pec all'indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.itusando il modello allegato al bando.