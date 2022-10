Assostampa Sicilia, Rizzuto eletto segretario regionale

Giuseppe Rizzuto, 57 anni, è stato eletto per acclamazione segretario di Assostampa Sicilia. A nominarlo i 77 delegati riuniti all'hotel San Paolo di Palermo per il XXXIV congresso dell'associazione sindacale dei giornalisti siciliani. Rizzuto, attuale segretario di Assostampa Palermo, è redattore a Telegiornale di Sicilia (Tgs).

"Il mio impegno sarà proseguire nella tutela del lavoro giornalistico e nel fare rispettare - afferma Rizzuto - i diritti di tutti i colleghi impegnati a fornire un'informazione libera e corretta, scevra da ogni condizionamento esterno, fonte indispensabile per il buon funzionamento della democrazia. Contro le fake news è necessario divulgare notizie frutto di un lavoro serio e meticoloso".