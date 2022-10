Rally, il tricolore storico va in Sicilia con la coppia Lombardo - Consiglio

Il pilota cefaludese e l'esperto co-driver palermitano hanno conquistato il titolo assoluto, dopo aver trionfato in 2° Raggruppamento tricolore al Rally dell'Elba.

All'equipaggio siciliano è bastato il 2° posto nella combattuta gara ligure, per aggiudicarsi l'ambito titolo riservato alle auto storiche.

Immediati i complimenti del Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, che ha sottolineato: -"Il 2022 ci riserva sempre sorprese forti, tanti nostri portacolori sanno mettersi costantemente in luce e mirano dritti ai vertici delle classifiche. Per Lombardo e Consiglio è l'epilogo di una stagione intensa ma decisamente meritata, fatta di successi scaturiti dimpegno e bravura".