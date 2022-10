Regione, Siracusa tagliata fuori dal governo Schifani: esterni restano a casa

Il metodo Schifani, che prevede una giunta degli eletti all’Ars, taglierebbe fuori Siracusa. I “papabili” sono, perlopiù, candidati alle elezioni regionali rimasti fuori dalla corsa per un seggio a Palermo o esterni. Lo scrive il giornale on line Blog Sicilia.

Per quanto concerne i primi, i nomi caldi sono: Mario Bonomo, coordinatore provinciale del Mpa, fedelissimo della prima ora di Raffaele Lombardo, arrivato secondo nella sua lista, dietro Peppe Carta, sindaco di Melilli; Giovanni Cafeo, primo dei candidati di Prima L’Italia, affiliata alla Lega, ma stroncato dal pessimo risultato della lista, che non ce l’ha fatta a rientrare tra le prime 5; Edy Bandiera, finito in seconda posizione in Forza Italia, come da pronostico, alle spalle di Riccardo Gennuso.

In lizza ci sono anche i cosiddetti esterni, tra cui Titti Bufardeci, ex vicepresidente della Regione, vicino al neo deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, già consulente legale al Comune di Avola. Cannata dovrà scegliere ma tutto farebbe pensare ad un suo impegno a Roma, per cui al suo posto, a Palermo, andrebbe Carlo Auteri, arrivato secondo nella lista del partito di Giorgia Meloni.

La scelta per due eventuali assessori rimane quella di Gennuso e Carta. Il primo ha raccolta una valanga di voti per Forza Italia, Carta ha permesso all'Mpa di ottenere un seggio. Sarà la saggezza di Schifani a decidere, certo è che i due non potranno avere un ruolo marginale nella nuova Ars.