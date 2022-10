Caro energie, 63 mila imprese a rischio in Sicilia: domani Siracusa scende in piazza

In Sicilia sono 63mila le micro e piccole imprese a rischio per lo choc economico che vive il Paese. "La crisi energetica potrebbe oscurare un sistema produttivo in enorme difficoltà che sta spingendo la Sicilia al collasso. Sempre più sofferente - sottolinea l'associazione in una nota - con 165mila addetti nelle piccole e micro aziende, con un futuro ormai incerto nei comparti maggiormente esposti"."Siamo in una fase molto difficile - prosegue Daniele La Porta, presidente di Confartigianato Sicilia - prima la pandemia, ora la guerra nel cuore dell'Europa, con la sua crisi umanitaria e i gravi effetti sulla nostra economia. È adesso che l'associazionismo d'impresa riemerge in tutto il suo vigore, assume responsabilità ancora più fondamentali per offrire alle aziende il sostegno indispensabile per resistere a tempi così critici. Le famaiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, molte imprese hanno deciso di chiudere temporaneamente in attesa di tempi migliori. Stiamo definendo, insieme ad altre associazioni e sindacati, una grande manifestazione per il 7 novembre, data in cui dovremmo avere i nuovi interlocutori al governo", conclude La Porta.

Intanto Siracusa si mobilita. Domani a Ortigia alle 10 al Tempio di Apollo ci sarà una manifestazione di piazza. Si chiama “Tempo Scaduto” ed è stata organizzata da tutte le categorie datoriali

Secondo i promotori dell’iniziativa, CNA, Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Casartigiani, CIA, Confesercenti, Confagricoltura, Copagri e Legacoop, si tratta di una prima azione che continuerà con la più ampia manifestazione regionale prevista per il 7 novembre a Palermo. Alla manifestazione di Siracusa prenderanno parte i sindaci dei 21 Comuni, assessori e consiglieri comunali in difficoltà negli Enti locali per le spese dell'illuminazione pubblica

Le speranze di commercianti, artigiani, imprenditorie e le stesse famiglie sono riposte nei provvedimenti che adotterà il nuovo governo di Centro destra.