Cisl scuola, da domani a Palermo l'assemblea nazionale

Prenderà il via nel pomeriggio di domani a Palermo la tre giorni della Cisl Scuola nazionale con la partecipazione della leader Ivana Barbacci(nella foto) e di esponenti sindacali che arriveranno da ogni parte d'Italia. L'assemblea nazionale della federazione Cisl avrà al centro il tema del "superamento di disparità e disuguaglianze" e si terrà nel teatro Al Massimo, in piazza Verdi. "Una scuola che unisce", lo slogan che farà da filo conduttore del dibattito, che verterà su argomenti sotto i riflettori: dalla trattativa per il rinnovo del contratto all'attesa per la formazione del nuovo governo alla questione dell'autonomia differenziata e del "carattere unitario e nazionale del sistema scolastico italiano", con le parole di Barbacci.I lavori inizieranno alle 15,30 e si concluderanno nella giornata di mercoledì 19. In apertura è previsto il saluto del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, di Giuseppe Pierro direttore dell'Ufficio Scolastico regionale e del segretario regionale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio.