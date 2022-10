Palermo, volontari puliscono i Giardini della Zisa

Nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il Mondo, la storica campagna di Legambiente, edizione italiana di Clean up the World, un gruppo di volontari ha pulito l'area antistante l'ingresso dei Giardini della Zisa. Al termine della pulizia, i volontari hanno raggiunto piazzetta Sylvia Rivera dove sono stati accolti dai bambini della Casa di tutte le Genti che hanno raccontato come vivono lo spazio ed espresso sogni e desideri.L'iniziativa si è svolta in collaborazione con "Con i bambini","La Zisa -Lavori in corso adottiamo la città", "La Casa di tutte le Genti", "Centro Tau", "Palermo SottoSopra" per Save theChildren. In Sicilia gli appuntamenti sono inseriti in Sicilia Munnizza Free, la campagna di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l'economia circolare.