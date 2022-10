Siracusa, all'Asp al via la campagna antinfluenzale

Ha preso il via in Sicilia dal 17 ottobre al 28 febbraio 2023 la campagna di vaccinazione antinfluenzale nel rispetto del decreto dell’Assessorato regionale della Salute. Pronta l’organizzazione dell’Asp di Siracusa attraverso i servizi di Epidemiologia e medicina preventiva di tutta la provincia, coordinata dalla direzione del Dipartimento di Prevenzione medico, con la distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia e alle farmacie che hanno aderito, l’apertura di ambulatori e una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza con tutte le informazioni consultabili nel sito internet aziendale www.asp.sr.it in una apposita sezione accessibile dall’home page e attraverso le pagine social istituzionali.

Anche per quest’anno la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata per le persone immunocompromesse o con patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche, cronico degenerative di qualsiasi tipo, over 60, i residenti in strutture per anziani e lungodegenza, donne in stato di gravidanza a qualsiasi trimestre di gestazione, bambini sani tra i sei mesi e i sei anni di vita, operatori sanitari e operatori di sanità pubblica, addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, donatori di sangue, volontariato e operatori scolastici. Insieme con l’antinfluenzale è prevista la somministrazione del vaccino antipneumococcico nel corso del 60° e 65° anno di età e ai soggetti a rischio, nonché la somministrazione del vaccino antizoster ai soggetti a rischio secondo le indicazioni del calendario regionale.

“È probabile che nell’autunno-inverno 2022-2023 si registrerà una ripresa dell'attività influenzale a livelli simili o superiori a quelli precedenti la pandemia – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra –, il potenziale di co-circolazione di influenza, Covid-19 e altri virus respiratori potrebbe aumentare sostanzialmente le pressioni sul Servizio sanitario, prolungando il periodo complessivo per il quale i virus respiratori circolano in simultanea. Vaccinarsi rende la diagnosi differenziale più facile e porta rapidamente all’isolamento di eventuali casi di coronavirus. Pertanto, la necessità di promuovere almeno l’obiettivo minimo di copertura vaccinale per influenza negli adulti anziani e nei fragili, rappresenta un importante passo per raggiungere i due importanti obiettivi, della salvaguardia della salute e della sostenibilità del sistema sanitario”.