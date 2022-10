Salgono i contagi Covid nel Ragusano. Le persone positive al virus sono 720: 712 in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale. Nessun decesso per cui i morti sono sempre 624. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 16 Acate, 15 Chiaramonte Gulfi, 45 Comiso, 0 Giarratana, 57 Ispica, 226 Modica, 7 Monterosso, 55 Pozzallo, 179 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 52 Scicli, 54 Vittoria.