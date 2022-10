Siracusa, assolto pachinese accusato di rapina

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Siracusa ha assolto un pregiudicato quarantottenne , difeso dall’avvocato Luigi Caruso Verso, imputato di rapina in un supermercato di Pachino.

I fatti si svolsero nel settembre del 2020.

L’uomo dopo aver fatto la spesa si presentò alla cassa per pagare, ma una volta sentito l’importo dovuto, ritenendolo eccessivo, andò in escandescenze e, dopo aver inveito contro i dipendenti, portò via la spesa senza pagare. Intervenuta la polizia, fu facile per gli agenti identificare il soggetto dai filmati delle telecamere di sorveglianza, trattandosi di un noto pregiudicato del luogo.

L’uomo, probabilmente in stato di ebbrezza al momento dei fatti, si presentò il giorno dopo e pagò quanto dovuto. All’udienza di discussione il P.M. ha chiesto la condanna dell’imputato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. L’avvocato Luigi Caruso Verso ha sostenuto l’insussistenza del delitto di rapina, mancando sia l’elemento della violenza che quello della minaccia, essenziali per la configurazione del reato e sostenendo che, semmai, nel comportamento dell’imputato potevano configurarsi solo reati perseguibili a querela. Il Giudice ha ritenuto insussistente la rapina ed ha dichiarato estinto il reato perseguibile a querela per l’avvenuta integrale riparazione del danno.