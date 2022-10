Cinghiali irrompono in una scuola in Abruzzo, paura in classe

Paura e scompiglio in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara) dove questa mattina una famiglia di quattro cinghiali ha fatto irruzione nella struttura, dopo avere sfondato prima la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d'ingresso.

In pochi attimi il cinghiale più grande è entrato in un'aula dove una quindicina di bambini stavano facendo lezione.

Nel panico generale, con i bimbi che saltavano sui banchi e urlavano, una maestra si è frapposta fra loro e l'animale, ferendosi leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio.