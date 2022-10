A Catania, Taormina e Acireale dal 28 al 30 il "Sicily choir festival"

Un fine settimana dedicato alla musica corale quello in programma dal 28 al 30 ottobre, nell’ambito della seconda edizione “The Sicily International Choir festival”, organizzato da EuroArt production e Leon Promotion.

La Sicilia ospiterà il festival non competitivo che vedrà la partecipazione dei cori polifonici e formazioni gospel provenienti dall’Italia e dall’Europa esibirsi nelle tre serate in importanti Chiese per valenza artistica, turistica e religiosa tra Catania, Taormina e Acireale.

Dodici in totale i gruppi corali partecipanti, sette dei quali provenienti dall’Italia e dall’Europa: Coro Polifonico Silanus (Silanus, Nuoro, Sardegna), Coro da camera in Spiritu (Galles Uk), Coro St. Julian (Malta), Coro el Duende (Spagna), Coro Gaustas (Lituania), The Joy Gospel (Malta), Coro Aidas (Lituania).

A fare gli onori di casa saranno i gruppi corali siciliani: Coro Polifonico “Sturm und Drang” (Paternò), Corale Mater Divinae Gratiae (Nicolosi), Corale San Domenico Savio (Scordia), Coro dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione Catania, Piccolo coro città di Taormina.

Musica e arte insieme ancora una volta caratterizzano la seconda edizione del “The Sicily International Choir festival”, con concerti tenuti dai gruppi partecipanti, contemporaneamente sia a Catania che a Taormina venerdì 28 e sabato 29. Nella serata di venerdì i concerti potranno essere seguiti nella Chiesa San Francesco all’Immacolata di Catania e nella Cattedrale di Taormina, mentre nella serata di sabato nella Chiesa di San Camillo dei Mercedari ai Crociferi di Catania e nella Cattedrale di Taormina.

A chiudere la tre giorni della manifestazione sarà il grande concerto di domenica 30 ottobre presso la Basilica di San Sebastiano in Acireale; a fare gli onori di casa sarà il Coro dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione Catania.

La serata di chiusura sarà trasmessa in diretta su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre.