Autonomia, Fedriga: Sono stufo di vedere umiliate le regioni del Mezzogiorno

Spero che tutte le Regioni possano sviluppare un processo di autonomia differenziata importante, non solo il Nord ma anche il Sud. Io sono stufo di vedere umiliate le Regioni del Mezzogiorno secondo la logica che non sono all'altezza e quindi c'è qualcuno che combatte l'autonomia. Il Sud non deve essere contro ma a favore perché altrimenti questo è continuare a umiliare il Mezzogiorno". Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante un evento a Palazzo Vecchio, a Firenze. "Basta pensare che il Sud non sia all'altezza della sfida - ha sottolineato Fedriga -. Io penso che il Sud abbia grandi margini di crescita anche e soprattutto grazie all'autonomia differenziata. La bellezza del nostro Paese sta dentro a questa diversità che deve trovare risposte diverse per raggiungere gli stessi obiettivi, le strade poi possono essere diverse adeguandosi ai contesti territoriali".