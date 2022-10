Deve scontare 2 anni e 4 mesi per una rapina nel 2019: arrestato a Rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un pregiudicato del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa, a seguito del quale l’uomo, ritenuto responsabile di una rapina e di lesioni personali commessi in Rosolini nel dicembre 2019, dovrà scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale Cavadonna.