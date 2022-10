Giovane 26enne nascondeva cocaina in casa: denunciato ad Augusta

Agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato un giovane di 26 anni, incensurato, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori del Commissariato megarese, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato a casa del denunciato una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare 6 dosi di cocaina e 265 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.