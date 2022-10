Scuola - lavoro, nel porto di Palermo nave con 270 studenti

Sono sbarcati a Palermo i 270 studenti del progetto di alternanza scuola-lavoro OM-Sailor, curato da Regione Liguria.

Salpati sabato sera da Genova, a bordo de La Superba di Grandi Navi Veloci, gli allievi dei 18 istituti turistici, alberghieri e navali selezionati per l'esperienza di orientamento saranno impegnati fino a martedì in esercitazioni e laboratori teorici e pratici, tappe di un articolato percorso di formazione alla scoperta delle professioni e dei mestieri del mare.

L'iniziativa è un'importante tappa di avvicinamento al Salone Orientamenti 2022, che si svolgerà dal 15 al 17 novembre nei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

Nel porto di Palermo questa mattina i ragazzi hanno affrontato una simulazione di emergenza per confrontarsi con l'equipaggio sulle misure antincendio e sulle procedure per la gestione del pericolo. Ieri sera, al momento dell'approdo, il team del progetto Sailor è stato accolto dal vicedirettore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Luca Gatani, insieme al direttore tecnico Bernardo Moschella e al direttore marittimo della Sicilia Occidentale, capitano di vascello Raffaele Macauda. Dopo il pomeriggio riservato alla visita della città, La Superba ripartirà da Palermo in tarda serata per fare ritorno a Genova. (