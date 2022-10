Esplode una bombola di gas a Cariati: due feriti

Due persone, marito e moglie rispettivamente di 75 e 67 anni, sono rimaste ferite in modo grave, anche se non sarebbero in pericolo di vita, a causa di una forte esplosione che si è verificata, per cause in corso di accertamento, in un'abitazione nel centro storico di Cariati, in provincia di Cosenza.

La donna soccorsa immediatamente dal personale del 118 è stata portata in elisoccorso a Cosenza, dove i medici stanno valutando un eventuale trasferimento al centro ustioni in Puglia, mentre l'uomo è stato trasferito nell'ospedale di Cosenza in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Rossano e Cirò Marina e i carabinieri. Da una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco sembra prevalere l'ipotesi di una fuoriuscita di gas da una bombola rimasta aperta e che è stata trovata integra. La deflagrazione, secondo quanto emerso, si sarebbe verificata al momento dell'accensione dell'interruttore della luce o di un fornello della cucina. Lo scoppio ha causato il crollo di parte del solaio dell'abitazione dove sulle mura sono visibili delle ulteriori lesioni.