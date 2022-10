Pozzallo, in arrivo 147 migranti soccorsi nella notte da un peschereccio

Sbarcheranno a breve a Pozzallo (Ragusa) 147 migranti. Sono a bordo della nave Aringhieri che, assieme alla De Grazia, e' uno dei mezzi piu' all'avanguardia della Guardia costiera. A quanto e' dato al momento sapere, si tratta soltanto di una parte delle persone messe in salvo nella serata di ieri da un grosso motopesca in difficolta' al largo delle coste siciliane. Nella operazione sarebbero state impegnate altre unita' della Guardia costiera. Da quanto apprende l'AGI, altri due contingenti di persone messe in salvo, dallo stesso motopeschereccio sarebbero dirette a Catania e Augusta.