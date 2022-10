Siracusa, Confcommercio Sicilia: attivare e finanziare i Distretti del Commercio

I Distretti urbani del commercio per rilanciare le città e l’economia della Sicilia. Parte da Siracusa e dalla seconda conferenza di sistema di Confcommercio Sicilia, una proposta per aiutare le imprese e le famiglie a superare questo momento di crisi profonda. Al centro della proposta c’è l’idea di unire competenze, visioni, idee, professionalità per disegnare un nuovo futuro per i tessuti urbani, le imprese, le famiglie. L’obiettivo è puntare sulla rigenerazione urbana attraverso un sistema di governance, i Distretti del commercio, capaci di mettere insieme pubblico e privato ma anche di attivare soluzioni e idee innovative per sfruttare tutte le potenzialità delle attività commerciali.

“Il futuro del commercio. L’esperienza del Nord e la crescita del Sud” è stato il tema della due giorni di confronto al Grand Hotel Villa Politi.

La seconda giornata della conferenza di sistema regionale si è aperta con i saluti istituzionali da parte di Gianluca Manenti, presidente Confcommercio Sicilia, Patrizia Di Dio, vice presidente nazionale di Confcommercio ed Elio Piscitello, vice presidente di Confcommercio Sicilia e presidente di Confcommercio Siracusa, alla presenza del vicesindaco Pierpaolo Coppa e del neo eletto onorevole Tiziano Spada.

“Bisogna contrastare il momento di grande difficoltà attuale con la stessa determinazione con la quale abbiamo combattuto e vinto contro la pandemia sono state le parole di Gianluca Manenti, da soli, però, non possiamo farcela, abbiamo bisogno che la politica ci stia accanto, ci ascolti e si impegni a dare risposte serie e immediate”. Il presidente di Confcommercio Sicilia ha ricordato la mobilitazione regionale del 7 novembre contro il caro bollette sottolineando che “saranno presenti tutte le associazioni di categoria perché questo è il momento di rimanere uniti per affrontare questo momento” e sottolineato che “bisogna ripartire dai distretti produttivi e da un deciso passo in avanti verso un commercio diverso che sia innovativo e sfrutti anche le potenzialità dell’online”.

“Serve uno sguardo prospettico, – ha dichiarato Patrizia Di Dio – bisogna avere unità, coesione e l’umiltà di imparare avendo la capacità di incidere ed essere pragmatici. Dobbiamo tutti insieme individuare nuovi strumenti per traghettare le nostre imprese verso il futuro”.

A chiudere i saluti istituzionali è stato Elio Piscitello. “La Sicilia, così come la provincia di Siracusa, attraversano una crisi che è in atto da anni ed è stata aggravata prima dalla pandemia e adesso dal caro bollette e dagli effetti della guerra in Ucraina – sono state le parole di Piscitello – negli ultimi 10 anni, in Sicilia, si sono persi 300 mila abitanti e hanno chiuso 6 mila attività di commercio al dettaglio. Il governo nazionale e quello regionale devono mettere in atto misure immediate ed efficaci altrimenti la crisi non potrà che diventare ancora più profonda. Servono interventi a sostegno delle famiglie, più fondi per le politiche sociali, nuove politiche del lavoro e bisogna intervenire sulle città con piani di rigenerazione urbana, con un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Da questo punto di vista i distretti del commercio possono essere uno degli strumenti più funzionali al rilancio del territorio”.