Tribunali siciliani da salvare: a Modica, Nicosia e Mistretta riprende la mobilitazione

Un vertice a Roma o a Milano del coordinamento nazionale per la giustizia di prossimità in modo da far ripartire – dopo la pausa estiva e la parentesi elettorale – la lotta per la riapertura dei 30 tribunali italiani cosìddetti minori, soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. E’ uno dei primi appuntamenti concordati tra i rappresentanti dei Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta (le sedi giudiziarie cancellate in Sicilia) e il presidente del comitato nazionale per la Giustizia di prossimità, Giuseppe Agnusdei. Delle altre iniziative in programma ha parlato, nella riunione svoltasi oggi a Modica, il portavoce del Comitato pro Tribunale di Modica, Enzo Galazzo (nella foto).

Numerose le proposte che sono emerse e che dovrebbero concretizzarsi entro quest’anno. Una delle prime è quella relativa al coinvolgimento dei parlamentari – regionali e nazionali – eletti nelle ultime consultazioni del 25 settembre per sollecitare il completamento dell’iter della legge voto approvata da sei Consigli regionali e inviata al Parlamento prima che si sciogliessero le Camere. La legge voto sul ripristino delle sedi giudiziarie soppresse dovrà essere esaminata al più presto e si dovranno cercare le soluzioni per evitare che si debba riavvolgere il nastro partendo dall’esame nelle assemblee delle Regioni.

La Regione Abruzzo, a difesa del Tribunale di Avezzano, non ha perso tempo: il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il presidente del Consiglio regionale hanno, infatti, inviato al presidente del Senato la documentazione della proposta di legge approvata a settembre per “consentire l’esame e la prosecuzione del previsto iter parlamentare”.

Altra iniziativa per quel che riguarda Modica è la convocazione di un Consiglio comunale aperto che serva a coinvolgere concretamente non solo le istituzioni locali, ma anche associazioni, sindacati e cittadini.

Vale la pena ricordare, infatti, che un Tribunale è anche una risorsa sociale ed economica per il territorio, oltre, naturalmente, a rappresentare un forte segnale di presenza dello Stato.