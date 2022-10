Nominati i 31 sottosegretari, la Meloni scegli tra i siciliani Matilde Siracusano

Il Consiglio dei ministri ha nominato 31 sottosegretari. "Buongiorno a tutti! Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri.

Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore.

Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d'Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi". Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni in un messaggio interno rivolto agli eletti di Fratelli d'Italia.

E' Marcello Gemmato, secondo quanto si apprende, il nuovo sottasegretario alla Salute. La nomina è stata decisa nel Consiglio dei Ministri appena terminato. Farmacista e responsabile sanità di Fratelli d'Italia, inizia la sua militanza politica da giovane seguendo le orme del padre nel Movimento Sociale Italiano, nel 2012 sceglie di seguire il progetto di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. E' stato eletto parlamentare nel 2018 nella circoscrizione Puglia nella lista di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Ha ricoperto il ruolo di segretario della Commissione Affari sociali. Rieletto deputato in questa nuova tornata elettorale.

Nella lista dei sottosegretari che oggi dovrebbe avere il via libera dal Consiglio dei ministri non c'è più il nome di Giuseppe Mangiavalori. Al suo posto, sempre in quota Forza Italia, ci sarebbe Maria Tripodi. Anche lei calabrese come Mangiavalori. Per Fi ci sarebbero poi Sandra Savino ex deputata non rieletta che viene dal Friuli Venezia Giulia. In lista anche la siciliana Matilde Siracusano, rieletta con gli azzurri.