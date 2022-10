Riccardo Gennuso (Fi) in sintonia con Schifani: reintrodurre le ex Province

'Se i cittadini tendono ad allontanarsi dalla politica, è anche responsabilità delle istituzioni, che creano disamore tra la gente e gli Enti locali. C'è il mio pieno sostegno al governatore della Sicilia, Renato Schifani che nella sua agenda parlamentare ha inserito tra i primi punti, di trovare una soluzione legislativa che permetta di reintrodurre le Province regionali, attraverso l' elezione diretta”. A sostenere sull'argomento, senza se e senza ma, Schifani, è il deputato siracusano all'Ars di Forza Italia, Riccardo Gennuso. “Quando le ex Province furono abolite dal governo Crocetta – dice Gennuso - la Sicilia ha pagato un prezzo molto alto in termini di rifiuti, infrastrutture viarie e di edilizia scolastica. Anzichè alleggerire la macchina amministrativa, si è dato vita a dei carrozzoni politici, che hanno preso il nome di Liberi Consorzi. Enti locali svuotati di soldi, poteri e di reali funzioni – aggiunge Gennuso- La nostra vittoria elettorale - come ribadisce il Presidente della Regione – offre la possibilità ai siciliani di riappropriarsi del territorio e dare delle risposte concrete ai cittadini”.