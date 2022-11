Incidente in via Oreto a Palermo: finisce contro il guardrail: un morto

Incidente mortale a Palermo in mattinata, dove per cause da accertare un uomo ha perso il controllo del furgone sul laquale viaggiava ed è deceduto nei pressi della rotonda di via Oreto, all'imbocco di viale Regione Siciliana, in direzione del capoluogo siciliano. Ad avere la peggio l'uomo al volante, per il quale sono stati inutili i soccorsi da parte del 118. Sul luogo del tragico incidente presente la sezione infortunistica della Polizia Municipale e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'impatto. Per oltre un'ora il traffico è andato in tilt e si sono formate lunghe code in direzione Trapani. Sempre alle prime luci dell'alba, altro incidente in città, questa volta nella zona del Porto, dove due auto si sono scontrate nel "curvone" della Cala regolato da semaforo. Le due vetture sono finite contro lo spartitraffico e risultano seriamente danneggiate, uno dei due uomini coinvolti è rimasto ferito in modo lieve ed è stato portato in ospedale.