Due motovedette nel mare di Murro di Porco a Siracusa in aiuto a 370 migranti

Salvataggio al largo della Sicilia. Due motovedette - una della Guardia costiera e una della Guardia di Finanza, oltre al 'Rio Arlanza', pattugliatore della Guardia Civil spagnola in servizio per Frontex - sono confluite a circa 40 miglia ad est dalle coste di Capo Murro di Porco ( Siracusa) per soccorrere un motopesca carico di migranti. Sarebbero all'incirca 500, stando alle prime stime. Non e' chiaro se si tratti del caso segnalato da Alarm Phone che nella stessa zona aveva lanciato l'allarme per una imbarcazione in difficolta' con circa 370 persone a bordo.