Messina, esercitazione di Protezione civile dal 4 al 6 novembre

Dal 4 al 6 novembre alcuni comuni delle province di Messina e Reggio Calabria saranno coinvolti nell'esercitazione nazionale di Protezione Civile ''Sisma dello stretto 2022'', promossa e organizzata dal Dipartimento della Protezione civile. All'iniziativa del Dipartimento nazionale hanno aderito le Regioni Sicilia e Calabria e tra i Comuni anche quello di Messina che testerà la propria struttura di protezione civile nell'ambito dell'attività esercitativa. ''Come Amministrazione comunale - dichiara l'Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli - ci siamo resi disponibili con le nostre strutture e il nostro sistema per gestire le esigenze previste nel documento di impianto. Si avverte la popolazione che si tratta di un'esercitazione e quindi non c'è alcun pericolo reale''. Lo scenario prevede la simulazione di un terremoto di magnitudo 6 verosimilmente capace di innescare effetti ambientali a terra, come frane e liquefazioni, e fenomeni di maremoto che potenzialmente interesserebbero numerose località costiere, tra cui il Comune di Messina. Nell'ambito dell'esercitazione, venerdì 4 novembre verrà testato il sistema di allarme pubblico IT-alert per l'informazione dei cittadini attraverso la tecnologia cell.