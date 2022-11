Migranti, sbarcate cinque bare a Porto Empedocle, quattro sono di bimbi

Sono quattro le bare bianche - delle gemelline di 20 giorni morte per ipotermia durante la traversata e dei bambini di 2 anni e di 10 mesi uccisi dall'incendio divampato sul barchino durante la traversata - sbarcate sul molo di Porto Empedocle, provenienti da Lampedusa. Assieme ai piccoli feretri anche quello di una donna. Collocati sulla banchina, fra lo strazio dei genitori delle due piccine e del fratellino di 4 anni, i sindaci di Agrigento, Porto Empedocle, Favara e Joppolo Giancaxio hanno deposto dei mazzi di fiori. Presente anche il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Tutti, in silenzio, hanno pregato per le vittime di quella che è una catena infinita.

FOTO ANSA