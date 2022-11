Ponte sullo Stretto di Messina, Legambiente: si abbandoni inutile progetto

"Basta a inutili retoriche sulle grandi opere. Il Paese non ha bisogno di opere faraoniche e di cattedrali nel deserto come il Ponte sullo Stretto di Messina, ma di interventi concreti a partire da una massiccia cura del ferro e dal potenziamento del trasporto via nave. Occorre rilanciare gli investimenti in collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della Penisola, portare le Frecce nei collegamenti tra Palermo, Catania e Roma, rafforzare i collegamenti in treno da Reggio Calabria a Taranto e Bari e potenziare il trasporto via nave lungo lo Stretto". E' questo l'appello, unito ad un pacchetto di 4 proposte, che Legambiente lancia oggi al nuovo Esecutivo guidato da Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture e mobilita' sostenibili Matteo Salvini che ha convocato per l'8 novembre un vertice a Roma con i governatori delle due regioni coinvolte, Sicilia e Calabria, per fare il punto sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Un'opera, sottolinea Legambiente, "utile solo a buttare al vento altri soldi pubblici, dopo il miliardo di euro che fino ad oggi sono costati studi e consulenze, stipendi della societa' stretto di Messina".