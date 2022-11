Ragazzino di 14 anni fuori strada con lo scooter: morto a Marsala

Un ragazzo di 14 anni, Giuseppe Barraco, è morto nel pomeriggio, a Marsala, in un incidente stradale. Il ragazzo era su uno scooter insieme ad un altro giovane quando è finito fuori strada.

L'incidente è avvenuto sulla strada statale 115 che che collega Marsala a Mazara del Vallo, nei pressi dell'ufficio postate della borgata di Strasatti. L'altro giovane a bordo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale "Paolo Borsellino", ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano polizia e vigili urbani. La vittima è il figlio di un noto artigiano di Marsala.