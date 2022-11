Pure il calcio si adegua alla crisi energetica, Messina - Monterosi si gioca a mezzogiorno

"Siamo pronti a cambiare il nostro stile di vita per combattere l'attuale crisi energetica e la gara alle 12 tra Messina e Monterosi sarà la prima per dare questo segnale di modifica delle nostre abitudini". Lo scrive la Lega di Serie C in una nota. "Inoltre anche domani allo stadio 'Franco Scoglio', dopo la tappa di Milano, porteremo avanti con Coldiretti e 'Fondazione Campagna Amica' la battaglia contro il cibo sintetico proponendo la firma della petizione''. Così il presidente Francesco Ghirelli nell'incontro che si è tenuto all'Istituto statale superiore 'Minutoli' di Messina. ''Il Messina è orgoglioso di poter ospitare i vertici della Lega Pro. Parlando con il presidente Ghirelli sono stato felice di poter essere il primo club ad ospitare un match alle 12. Ringraziamo anche il Monterosi per aver accolto favorevolmente l'idea. Il risparmio energetico è importantissimo ed in questo momento di crisi dovuta al conflitto ucraino ancora di più. Anche la campagna contro il cibo sintetico troverà ampia visibilità nel nostro stadio'' dice Pietro Sciotto, presidente dell'Acr Messina.

''Oggi i giovani calciatori sono molto più attenti alle problematiche ambientali e all'alimentazione'' dice il direttore generale di Monterosi Fabrizio Lucchesi. ''Una volta si beveva solo nelle bottigliette di plastica, oggi si fa dalle borracce e con il riciclo delle bottigliette si possono creare perfino delle maglie da gioco. Dobbiamo continuare a fare passi avanti'' aggiunge il dirigente del club laziale. Molto apprezzati anche gli interventi di Carmelo Tarantino (Coldiretti Sicilia direttore Federazione provinciale Messina) e Lucia Traina (Coordinatrice Sicilia Fondazione Campagna Amica) che attraverso un video hanno mostrato le negatività del cibo sintetico ed hanno illustrato le modalità e l'importanza della raccolta firme. Tra i relatori della giornata: Pietro Giovanni La Tona, Dirigente scolastico dell'Istituto Superiore G. Minutoli, Stellario Vadalà, Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Messina, Federico Basile, sindaco del Comune di Messina e Matteo Sciotto, sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela, Onorevole alla Regione Sicilia e Vice Presidente ACR Messina.