Con l'auto contro la casa della fidanzata, arrestato a Castiglione Sicilia

Ha tentato con l'auto di sfondare la porta di casa della sua fidanzata e all'arrivo dei carabinieri li ha aggrediti. Deve rispondere di resistenza a un pubblico ufficiale un 23enne di Francavilla di Sicilia, gia' noto alle forze dell'ordine e arrestato a Castiglione di Sicilia. Sotto l'effetto dell'alcol l'uomo ha forzato il portone della casa. Alla vista dei militari, li ha aggrediti con calci e pugni, venendo comunque bloccato dopo una breve colluttazione. Al termine delle fasi dell'arresto, i carabinieri hanno quindi proceduto a ricostruire l'intera vicenda, accertando come l'appartamento preso di mira sia attualmente abitato da madre e figlia, quest'ultima fidanzata da qualche anno col ragazzo, che si era presentato sotto casa per parlare con lei. Al rifiuto della giovane ad incontrarlo, la furia del giovane. Solo il tempestivo intervento dei militari aveva pertanto impedito che il ragazzo potesse accedere all'abitazione ed entrare in contatto con la donna.