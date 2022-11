Chiusa l'esercitazione di Protezione civile a Messina

Si sono concluse ieri sera le attivita' operative dell'esercitazione "Sisma dello Stretto 2022", organizzata dal Dipartimento della Protezione civile con le regioni Calabria e Sicilia, che ha visto, a partire dal 4 novembre, tutte le componenti del Servizio nazionale misurarsi in numerosi scenari allestiti tra le province di Reggio Calabria e Messina nell'ambito della simulazione di un terremoto di magnitudo 6, con conseguente allerta maremoto, con un significativo livello di impatto su abitazioni e popolazione. L'esercitazione, che ha coinvolto complessivamente 56 Comuni di cui 37 in Calabria e 19 in Sicilia, e' stata anche l'occasione per testare su una platea di oltre 500 mila persone il sistema di allarme pubblico IT-alert che ha inviato, sui cellulari dei cittadini presenti al momento della scossa in 22 comuni costieri delle due regioni, un messaggio di informazione sull'esercitazione in corso relativa all'allerta maremoto.