Migranti, il senatore Nicita(Pd) a Catania: ho visto un ragazzo collassare

"I 35 ragazzi che si trovano ancora a bordo della Humanity1 non capiscono perché loro restano in nave e gli altri sono stati fatti scendere. Siamo saliti in nave stamattina e abbiamo visto, davanti ai nostri occhi, collassare un ragazzo. Abbiamo chiamato subito l'ambulanza e siamo in attesa di conoscere le condizioni di questa persona. Questo evento ha causato un po' di panico in nave. Molti di loro sono giovanissimi e non capiscono il perché non possono scendere. La nave è attraccata e, quando questo avviene, normalmente, si identificano i soggetti e si cerca di capire come agire per la richiesta d'asilo". Così Antonio Nicita, senatore Pd, parlando con i giornalisti al porto di Catania dove si è recato, insieme al segretario del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo, per seguire la vicenda della Humanity1e dell'arrivo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con 572 naufraghi a bordo. La Humanity1, della Ong Sos Humanity, è giunta al porto di Catania ieri notte ma dei 179 naufraghi soccorsi in mare, un decreto dei Viminale, ha dato l'ok per lo sbarco solo ai soggetti fragili. La nave infatti, ne ospita ancora 35 a bordo ai quali non è stato consentito lo sbarco.