Pallamano, serie B: lo Scicli Social Club vince a Palermo

Nella terza giornata di andata del campionato di serie B di pallamano, l’Asd Handball Scicli Social Club ha centrato la terza vittoria consecutiva vincendo per 20-25, sul campo del Villaurea Palermo, mantenendo la vetta della classifica anche se in condominio.

E’ stata una partita molto fisica e giocata con molta intensità dai padroni di casa sostenuti in modo instancabile dal pubblico, peraltro, molto sportivo. Nel complesso i primi trenta minuti sono stati equilibrati, poi, i gialloverdi ospiti hanno preso il largo gestendo la ripresa non senza patemi d’animo, ma portando a casa alla fine l’intera posta in palio. I ragazzi di Luigi Ciavorella, che ha assistito alla gara in tribuna in quanto squalificato, sono partiti in sordina subendo un parziale iniziale di 4-1, poi, però sono riusciti a riprendersi ed hanno chiuso la prima frazione di gara in parità (11-11).

Nella ripresa la squadra gialloverde (in campo con casacca arancione), con un’attenta difesa 5-1, ha creato tutte le opportunità per portarsi in vantaggio che ha saputo conservare fino al fischio finale, grazie, anche, ad alcune parate dell’esperto Riccardo Tasca, che hanno contribuito al conseguimento del successo finale.

Il coach sciclitano che ha assistito alla gara dalla tribuna perché squalificato con evidente emozione ha affermato: “E’ stata una vittoria molto importante al termine di un match duro e spigoloso giocato con la giusta intensità e concentrazione dai miei ragazzi. Un successo che fa morale in vista degli impegni futuri e ci da la forza di continuare a lavorare con serenità”.

Questo lo score gialloverde : Ciavorella 6, Carbone 6, Ballaera 5 Giovanni Marino 3, Ficili 3, Bartolo Marino 1, Dudija 1.