Ginnastica ritmica, concluso a Catania il campionato italiano individuale Gold Junior e Senior: i risultati

Si è concluso il Campionato Italiano Individuale di Specialità Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica che si è svolto a Catania. Un successo su tutti i fronti: organizzativo, sportivo e turistico, visto che alla manifestazione hanno partecipato 300 ginnaste - provenienti da tutta Italia - affiancate da tecnici, dirigenti e accompagnatori.

L’importante evento tricolore ha acceso i riflettori sul PalaCatania, che ha ospitato le gare che hanno assegnato i titoli italiani Junior e Senior Gold nelle specialità del cerchio, delle clavette, del nastro e della palla.

Il Campionato, organizzato dalla SSD Athletic Club su assegnazione della Federazione Ginnastica d’Italia e con il patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Catania, del Comune di Catania e del Coni Sicilia, ha registrato un pieno di consensi da parte degli addetti ai lavori ma anche del pubblico presente sugli spalti, che ha potuto applaudire le performance delle ginnaste.

Anche la Sicilia fa festa per una grande edizione del Campionato Gold con ben cinque finaliste e un bilancio conclusivo di due argenti conquistati da due ginnaste etnee: Chiara Di Franca della Fenix Misterbianco di Simona Bevilacqua, 2ª nella finale alle clavette junior 1, e Giulia Chiara Gurrieri della Ginnastica Ritmica Artemisia Catania di Denise Trovato, 2ª nella finale al cerchio junior 2/3.

In finale, nella palla junior 8ª posizione per Chiara Di Franca e, sempre in finale, sono approdate anche due ginnaste della Pol. Bonagia Palermo: Marta Ferrante 7ª nella palla junior 2/3 e Rebecca Randazzo 8ª nel nastro junior 1.

“Un bilancio assolutamente positivo – dichiara entusiasta il Consigliere Federale Franco Musso, presidente della SSD Athletic Club che ha organizzato l’evento – frutto di un fattivo lavoro di squadra che dimostra come in Sicilia si possano organizzare con successo eventi sportivi importanti; adesso ci proiettiamo avanti e già pensiamo al Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve che ci è stato assegnato dalla Federazione Ginnastica d’Italia per il 2023”.

I RISULTATI

Junior 1. Cerchio: 1) Alessandra Bellone (Sport Giocando) 26,500; 2) Alyssa Tontini (Albachiara Lucca) 25,800; 3) Angelica Roccetti (La Fenice) 25,650.

Palla: 1) Alessia Pala (Eurogymnica To) 25,500; 2) Alyssa Tontini 24,850; 3) Federica Troise (Pol. Varese)

24,050; 8) Chiara Di Franca (Fenix Misterbianco) 20,650.

Clavette: 1) Corinna Negri (Riboli) 25,250; 2) Chiara Di Franca (Fenix Misterbianco) 24,950; 3) Rebecca Scarfa (C. G. M. Cameri) 24,450.

Nastro: 1) Angelica Roccetti (La Fenice) 23,900; 2) Anna Lelli (Progetto Ritmica San Benedetto) 23,350;

3) Matilde Francioni (Montelupo) 22,850; 8) Rebecca Randazzo (Pol. Bonagia Pa) 18,050.

Coppia: 1) Clara Lo Bosco-Eleonora Barsanti (R. Motto Viareggio) 22,450; 2) Eva e Sofia Gori (Corallo)

21,700; 3) Gloria Lai e Adele Bocconi (Etruria) 20,650.

Junior 2/3. Cerchio: 1) Alessia Cucchetti (Kinesis) 27,950; 2) Giulia Chiara Gurrieri (Ginnastica Ritmica

Artemisia Catania) 27,050; 3) Martina Bonuccelli (R. Motto Viareggio) 26,950.

Palla: 1) Alessia Cucchetti (Kinesis) 29; 2) Ludovica Molina (Sport Giocando) 25,900, 3) Matilde Ursino

(Cs Italia) 24,550; 7) Marta Ferrante (Pol. Bonagia Pa) 2/3.

Clavette: 1) Martina Bonuccelli (R. Motto Viareggio) 25,100; 2) Sara Maffii (Asd Corallo) 25; 3) Matilde

Oldano (Club Giardino Carpi) 24,650.

Nastro: 1) Cecilia Quarello (Eurogymnica To) 24,200; 2) Giorgia Pagliosa (Ginn. Rho Cornaredo) 23,350;

3) Viola Pannacci (R. Motto Viareggio) 23,100.

Senior. Palla: 1) Virginia Cocchi (P. R. Romagna) 28; 2) sara Bonassi (Ritmica Vco) 27,150; 3) Alice

Polimeni (Alyce Sport) 26,950.

Clavette: 1) Martina Rocchi (Albachiara Lucca) 28,100; 2) Asia Campanelli (G. Fabriano) 27,550; 3)

Giulia Capacci (Endas Cervia) 26,950.

Nastro: 1) Giulia Capacci (Endas Cervia) 27; 2) Greta Riccardi (Ginn. Pavese) 25,950; 3) Vanessa Vaselli

(Albachiara Lucca) 25,650.

Cerchio: 1) Martina Rocchi (Albachiara Lucca) 29,400; 2) Susanna Tiberi (Fortebraccio Perugia) 29; 3)

Isabella Renica (Pol. Captriolese) 28,100.